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【商機】本地瑜伽服品牌　疫後重整宣傳策略

商業 11:30 2022/10/13

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本地瑜伽服品牌疫後從小型市集再出發。(受訪者圖片)

瑜伽是近年發展迅速的運動產業之一，全球市場潛力甚大，瑜伽服品牌HAKA Active在2018年創立，是早期的本地品牌之一，創辦人Marjorie坦言疫前建立的市場口啤幾乎盡失，感覺今年是重新再出發，改變宣傳策略把握實體市集機遇，及重整社交平台推廣比例。認為市場競爭逾見明顯，產品線要有特色及注重消費者接觸體驗。

IG推廣效果較佳

喜歡瑜伽運動的Marjorie出身製衣世家，對行業有一定認識，在2018年創立女性瑜伽服品牌HAKA Active，她形容當時香港並沒有太多本地瑜伽服牌子，並看好瑜伽運動市場發展，結合紐西蘭傳統文化理念創立品牌。雖然Marjorie對製衣有了解，有助減少生產流程困難，但在推廣策略則完全是外行人，由於沒有門店，牌子依賴社交媒體及網絡宣傳。她注意到近年社交媒體有明顯變化，Facebook「大多只是掃過」令成效大跌，更多讚好及回應傾向於Instagram平台，比例約「2:8」，並有開始加入搜尋引擎優化。

HAKA Active創立初期以大陸實體及本地網上銷售為主，Marjorie稱當時內地的瑜伽主題展覽較多而集中，能讓客人了解布料質感，在內地吸引到瑜伽導師客群。在港亦配合瑜伽展覽首發後，建立口碑引流到網銷。品牌以鮮明配色及幾何圖案的自然感覺為主調，定於中高端。

擬設樓上店

HAKA Active最初投入6位數字創業，2019年初見效果後即遇上疫情，銷售幾近停滯。Marjorie形容今年大眾已習慣疫下生活、展覽市集復辦，以全新品牌的感覺再出發，4月以後再見網站及IG反應重見緩步增長。另外參加大型網購平台，亦開始吸引到東南亞市場注意，寄望重拾客人注意。

近年疫情阻礙中港商務，Marjorie稱選擇布料「打版」比以往花費更多時間來回郵寄，不如以往可到大陸廠房處理，幸好倉存在工廠可節省成本。隨疫情緩和復常，Marjorie計劃開設固定樓上店，讓客人試衫及辦瑜伽活動等，亦對近年流行的跨界聯乘合作持開放態度，只欠機會及火花。

把握迷你市集機遇

Marjorie最初希望在瑜伽展覽集中宣傳品牌，惟疫情令中港兩地有關展覽取消，情況不似預期。她注意到近年有關戶外及運動主題的市集活動增加，較能吸引目標客人，於去年開始嘗試參加重開的市集活動。如早前曾參加中環街市的生活市集測試該區反應，發現客人有期望在市集見到本地牌子及產品，故11月亦會參香港運動及健康博覽。

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記者:王浩賢

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