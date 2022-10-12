【香港排名】經濟學人智庫：香港營商風險增　對跨國公司的吸引力下降　新加坡風險最低

經濟學人智庫（EIU）發表報告，以排名愈高，風險為低計，亞太區中，香港的商業營運風險排第4，風險較2018年增加。排第1至3依次為新加坡、澳洲、紐西蘭；排第5至10依為次日本、台灣、汶萊、南韓、澳門、馬來西亞。

報告指，香港雖是成熟經濟體，但由於體制和人口結構的變化，對跨國公司的吸引力下降。2019至2021年的政治動盪和大流行期間圍繞國際旅行政策的不確定性，使香港企業更難僱用外國公民，再加上港人移民增加，削弱了工人的技術能力水平。與新加坡相比，香港在政治穩定和本土安全方面落後，而更為關鍵是，香港的法律和監管體系的不確定性、對外貿易的前景以及基礎設施升級的不足，將成為國際企業的主要擔憂。

報告又指，香港作為國際貿易和金融中心，其超低稅制在全球範圍內仍具很強競爭力。儘管政治限制收緊，但其適用於商業案件的普通法體系未有改變，其金融監管體系是典範。企業享有廣泛的國內和國際融資渠道，香港作為連接內地和世界的貿易和融資中心，仍發揮獨特作用。

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編輯：胡學能