【商場優惠】領展推「好想 好賞 中大獎」 頭獎得主可獲價值10萬元旅遊禮券

領展宣佈將於旗下38個商場及指定街市推出「好想 好賞 中大獎」活動，送出超過10萬份現金禮券及禮品，總值超過1,000萬元，當中在「終極大抽獎」獲得頭獎的幸運兒更可獲價值10萬元旅遊禮券，活動將於本月23日截止。

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顧客須登記成為領展會員並於推廣期內於38個指定商場或其街市中，即日以電子貨幣累積淨消費滿$300或以上，並出示該商場或街市之不同商戶發出之機印發票正本最多2張（連同相關之電子貨幣付款存根正本）即可獲得「即抽即中獎」抽獎機會2次及自動獲得「終極大抽獎」機會2次 ;又或者即日以電子貨幣累積淨消費滿$500或以上，並出示該商場或街市之不同商戶發出之機印發票正本最多3 張（連同相關之電子貨幣付款存根正本）即可獲得「即抽即中獎」抽獎機會3次及自動獲得「終極大抽獎」 機會3次。

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「終極大抽獎」將於10月27日進行，並於11月1日公布抽獎結果，領獎期為2022年11月3日至31日，「終極大抽獎」之頭獎可獲有效期達兩年之10萬元旅遊大獎，中獎幸運兒可任選旅行目的地，其他獎品則包括總值逾20萬元的電器產品、家品傢俬、健康食品現金禮券及時尚廚房電器，

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記者：鄭日棱