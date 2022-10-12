【虛擬實景】Meta公布最新虛擬實景VR頭盔 售價高達1萬元

Meta於本月11日舉行開發者大會，Mark Zuckerberg於會上發表新款虛擬實境 (VR) 頭戴裝置「Quest Pro」，該款VR頭盔專攻專業人士客群，售價1500美元起（約1.17萬元），為前一代裝置的三倍以上。

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據了解，Meta Quest Pro將在10月25日發售，價格和功能都比前一代 Meta Oculus 2 明顯提升。然而有專家表示Quest Pro最大的限制是電池續航力不長，單次使用最長只有一到兩小時，從而令想買來工作的潛在客戶感到猶豫。Quest Pro價格雖不便宜，卻仍遠低於微軟的企業級Hololens 2產品，後者的入門款定價3500美元（約2.73萬元）。

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雖然Zuckerberg重金開發元宇宙，但負責這項工作的Reality Labs在去年虧損了102億美元（約795.6億元），而由今年開始至今，也已經虧損近60 億美元（約468億元）。

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記者：鄭日棱