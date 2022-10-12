【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點 另推薦10隻首選港股

星展發表新一份中國市場策略報告，下調中國今年經濟增長預測至3%。由於人民幣出現貶值，星展亦下調恒指未來12個月目標至20800點，等同反映預測市盈率10倍水平。該行同時發表最新首選港股名單，共有10隻股份入圍。該行又估計，內地明年第二季或放鬆防疫措施，市場投資的風險胃納有望於上半年回升。

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星展最新首選港股名單：

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【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

星展亦下調中國明年經濟增長預測至4%，但補充這增速仍高於美國及歐元區，兩地明年經濟增長預測分別是0.3%和1%。星展又估計，美聯儲明年或上調聯邦基金利率至5厘，然而全年息口料維持於這水平，意味加息周期見頂。減息周期可能於明年下半年開始。

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