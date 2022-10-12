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馬斯克賣「燒燶頭髮味」香水　聲稱已賣上萬支賺百萬美元

環球政經 20:06 2022/10/12

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世界首富馬斯克 (Elon Musk) 的無聊公司（Boring Company）近日推出了一款名為「燒燶頭髮」（Burnt Hair）的香水，他聲稱這款香水在幾個小時內，就賣出了1萬支，更賺100萬美元。若依他所言，每支「燒燶頭髮味」香水索價100美元，不算便宜。

馬斯克將Twitter的自我介紹欄目改為「香水推銷員」，又發推文稱：「像我這樣的名字（Musk也可解作麝香），進軍香水行業是必然的——我為什麼還要拼這麼久！？」（"With a name like mine, getting into the fragrance business was inevitable – why did I even fight it for so long!?"）馬斯克更稱，這款香水接受用狗狗幣購買，而且任何性別都可使用。

【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點  建議低吸6隻港股【見下頁

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現時網站上的最新產品名為「厭惡慾望的本質」（The essence of repugnant desire），同樣售100美元1支，將於明年第一季度開始發貨。

Boring Company曾2018年初出售噴火器（flamethrowers），每個價值500美元，賺了1000萬美元。馬斯克亦曾賣出5萬頂 Boring Company帽子。

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撰文 : 陳楚琨

虛擬貨幣 馬斯克 香水 Twitter 美元

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