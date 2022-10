馬斯克賣「燒燶頭髮味」香水　聲稱已賣上萬支賺百萬美元

世界首富馬斯克 (Elon Musk) 的無聊公司(Boring Company)近日推出了一款名為「燒燶頭髮」(Burnt Hair)的香水,他聲稱這款香水在幾個小時內,就賣出了1萬支,更賺100萬美元。若依他所言,每支「燒燶頭髮味」香水索價100美元,不算便宜。

馬斯克將Twitter的自我介紹欄目改為「香水推銷員」,又發推文稱:「像我這樣的名字(Musk也可解作麝香),進軍香水行業是必然的——我為什麼還要拼這麼久!?」("With a name like mine, getting into the fragrance business was inevitable – why did I even fight it for so long!?")馬斯克更稱,這款香水接受用狗狗幣購買,而且任何性別都可使用。

現時網站上的最新產品名為「厭惡慾望的本質」(The essence of repugnant desire),同樣售100美元1支,將於明年第一季度開始發貨。

Boring Company曾2018年初出售噴火器(flamethrowers),每個價值500美元,賺了1000萬美元。馬斯克亦曾賣出5萬頂 Boring Company帽子。

