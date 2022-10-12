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【大行看法】中銀香港：第4季投資市場存季節性優勢　標指今年首3季均錄跌幅、惟過去30年僅1年是連續4季負回報

股市 19:33 2022/10/12

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美國聯儲局上月繼續大手加息75個基點，利率點陣圖亦告上調，反映大市氣氛的標普 500 指數於9月份跌逾 9%。中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪指，參考該指數過去 30 年的歷史表現，第4季是平均表現最好的季度，而其中亦只有6年的第四季錄得負回報；雖今年首3季標指均錄得跌幅，但過去 30 年中只有一年錄得連續四季負回報的情況，所以第4季投資市場存在季節性優勢。

高指，利率期貨已反映 11 月將再以非常規的幅度加息75個基點，而 12 月將加息50個基點。雖聯儲局要領先於通脹曲線，但只要在今年最後幾個月，利率不出現更大向上變化，那所有低於預期的加幅或數據均會對市場氣氛有利好作用，加上季節性因素，或將支持另一浪熊市反彈。

股票應同時部署增長與價值型板塊

投資策略方面，高認為，由於央行未能放鬆銀根，預期股市難以正式回歸牛市，但在這種情況下，債券對沖及收息功能應回復到一定程度，使資產配置效果得到一些修復。而在利率將隨通脹而改變的背景下，他表示，投資者在股票方面，應同時部署增長與價值型板塊，在目前加息背景應利好價值型板塊的中線相對表現，但假如出現 6 至 7 月期間債息因加息預期見頂而回吐的情況，增長板塊將有較好表現。

固定收益方面，高指目前高評級債券利率仍有上行壓力，當美國10年債息已升至 4%，且升幅已與通脹預期接軌後，相信最大的調整期已過去，由於通脹與利率仍存在變數，故此繼續維持整體應採取靈活策略配置債券的建議。

預期油價將現較大波幅

另外，他表示，聯儲局加息周期對黃金帶來壓力，現聯儲局雖仍具空間加息，但加息幅度或將於季內下降並更依賴數據來決定，這將使黃金價格受惠於真實利率下降而築底反彈。相信因聯儲局難以減息，故不能刺激黃金出現超級牛市。油價方面，央行加快加息將會導致市場憂慮衰退而影響需求，原油價格故面對下行壓力。假若經濟最後沒有進入深層衰退，油價下跌反而影響了供應，加上油組及其他產油國宣布大幅減產將支持油價，供求失衡下最終仍會使油價反彈，然而在經濟衰退風險下，預期油價將出現較大的波幅。

外滙方面，高預期，美元於季內維持偏強。美國加息步伐仍比其他地區快，使美元存在息差的優勢；歐洲及英國經濟衰退的憂慮，以及日央行貨幣政策與聯儲局背馳，均使資金持續流入美元而對美元帶來支持，延續今年美元微笑式走勢。但季內美國通脹仍有回軟可能，當美國通脹回軟將使市場對美國加息預期退減，於季內對美元帶來影響。

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編輯：胡學能

美股 經濟 外滙 期貨 債券 股票 加息 美國聯儲局 中銀香港（02388） 標準普爾500指數

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