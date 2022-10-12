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仲量聯行：漫長跌市或重演　負資產恐大增　政府應盡快撤辣

股樓投資 19:39 2022/10/12

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樓市價量齊跌，據仲量聯行資料顯示，以過去9個月計，每月平均住宅交投量僅錄4,100宗，跌至20年來新低，而中小型住宅樓價已跌逾7%，顯示香港樓市漫長的升市已告逆轉。該行預計，樓價跌勢將持續，早前借高成數按揭入市的買家將率先遇上負資產風險，認為政府應撤走冷卻樓市的措施。

仲量聯行香港主席曾煥平表示：「樓市剛踏入跌市，未來逆市料將持續。儘管樓價不會『斷崖式』下滑，但在加息、全球及區域經濟疲弱及地緣政治局勢等多項因素影響下，香港樓市於1999至2003年經歷的漫長下行周期大有機會重演。樓價於1999至2003年期間每年下跌10%，累積跌幅高達45.5%。我們預期2023年樓價會重演此跌勢。若冷卻樓市措施於全球經濟下行及政局動盪下仍然維持，樓價跌勢將加劇，負資產宗數將會急增。因此，政府現應開始考慮撤走懲罰性印花稅，以避免負資產個案再次成為香港的社會問題。若樓價跌勢加劇，發展商投地將更保守，對政府賣地投下『誠實』的一票，賣地收入將受影響。」 

他續說，政府撤回買家印花稅，可避免發展商因息口上升及要繳付買家印花稅而放慢舊樓重建步伐，又認為額外印花稅亦需要調整，買家出售獲利才需要繳交，避免蝕讓賣樓的業主蒙受「雙重」損失。

仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示：「在重重逆周期措施下，樓市已失去按市況變化而快速調整的能力，導致樓市交投於近年一直於低位徘徊。樓價已累積下跌近10%，近年以九成按揭購買新盤單位的買家將首當其衝，承受最大風險。樓價持續下跌將令這批買家需要承擔更多首期以獲得按揭貸款。其他已獲得按揭貸款的買家在面對要承擔特別印花稅下，將難以透過出售單位減少損失。若樓價再跌穿10%，負資產個案將會颷升。」  

他續說：「面對本地經濟增長乏力、人口減少、加息及股市表現欠佳的多項因素，住宅市場將無可避免要面對另一浪的價格調整。經濟前景未明朗，樓價將繼續處於下行周期，政府應考慮撤回懲罰性印花稅，畢竟負資產個案回升最終將打擊經濟。」 

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撰文 : 黃卓賢

按揭貸款 負資產 樓價 仲量聯行 額外印花稅 加息 二手市場 私人屋苑

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