▲ 【美股焦點】IMF專家：美股再跌兩成絕對有可能

國際貨幣基金組織（IMF）貨幣及資本市場主管Tobias Adrian在IMF年會接受外電採訪時表示，摩通大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）所預期美股會跌20%，是絕對有可能，雖然這不是IMF的基本預測，但他指出，投資者情緒轉變，可能會令美股再跌20%，這將會影響返經濟活動。

Adrian指，IMF無作特別預測，但現時是在金融環境持續收緊、經濟活動減慢，以及市場持續受壓的情況。

IMF研究指，當市場低迷時期，加息及企業盈利預期正壓低公司估值。他認為現時市場氣氛及風險溢價仍佳，令市場處於有序收緊的環境。

Adrian表示，儘管最近市場波動，例如英國政府債券，IMF仍認為環球的信貸市場仍然有序，不會陷入雷曼時刻規模的全面危機。

不過，他補充指，現時有很多風險，令下行風險加大。

金融穩定風險已升到非常高，若再高一級，就是實際的金融風險，例如2008年危機、2020年疫情，又或是歐債危機。

「所以我們是處於一個非常緊張的時刻，我們希望能夠避免發生系統性事件，但這種可能性正不斷增加。」

與 2008 年危機相比，銀行擁有更多資本及流動性，很多時實際危機是來自銀行系統，不過，新興市場的不足，是有30%的銀行資本不足，他警告非銀行的金融系統風險可能會蔓延到銀行系統。

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記者：譚志偉