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【航空業】ANA保就業推移居兼職　羽田空姐往返和歌山兼任宣傳大使

商業 19:34 2022/10/12

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ANA在疫下讓空姐可彈性到日本各地兼職政府機構工作及維持航班服務。(法新社圖片)

疫情打擊航空業，有航空公司選擇精簡人手，日企全日空集團則維持「保就業」概念，提供員工彈性就業安排，原屬羽田機場工作的機艙服務員伊藤小姐，就在減班期間申請到和歌山縣政府機構，兼任當地推廣宣傳工作。

【彈性放假】新鴻基無限年假　疫下工作添彈性

疫情令飛機航班激減，原有機艙服務員人手變得過剩，在選擇解僱以外，日企全日空集團則採取保留員工，提供更彈性工作環境，讓員工可以選擇移居日本各地，兼顧飛行及當地政府機構的兼職工作。有8年機艙服務經驗的伊藤小姐，就在8月決定前往和歌山縣，同時保留羽田機場的工作，並每周出勤2日到縣政府機構轄下的公關部門，負責對外溝通及宣傳工作。

擁有紅酒品酒師資格的伊藤小姐表示，不想放棄機艙服務行業，同時希望迎接新挑戰，看到有移居及兼職計劃便嘗試申請，並得到丈夫支持，回到出身的歌山縣協助政府機構推廣當地物產，任期至明年3月為止。雖然最初在遠距離出勤有點不習慣，現時已經適應，伊藤覺得在機艙服務的經驗，對接觸當地物產企業及農戶等有幫助，在日後機艙服務能增加與客人的話題。

【科技券】創新科技署夥生產力局推採購平台　一站式獲取報價、提交文件

責任編輯:王浩賢

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