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【英鎊危機】IMF促英國政策與英倫銀行配合　指財政與貨幣政策不能背道而馳

宏觀解讀 19:29 2022/10/12

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【英鎊危機】IMF促英國政策與英倫銀行配合　指財政與貨幣政策不能背道而馳

在英倫銀行和英國政府政策引發市場動盪後，國際貨幣基金組織（IMF）繼上月底發聲明建議英國重新評估財政計劃後，組織首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas亦發聲，認為財政政策雖然重要，但不能與貨幣政策背道而馳，央行應與政府配合以減輕對經濟放緩的影響。

財政政策應與央行目標一致

英國政府上月底公布減稅方案後，IMF罕有發表聲明，建議英國首相卓慧思（Liz Truss）應重新評估財政計劃。由於英倫銀行正準備向市場出售債券，開始緊縮步伐，減稅措施公布引起市場震盪，最終英倫銀行需要推遲賣債，並且推出買債計劃等一連串措施支撐英鎊滙價及債市。

IMF 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 受訪時指出英國絕對不是「經濟文盲」，又對最近事態發展表示歡迎，直言財政政策不能與貨幣政策背道而馳有其重要性，就像一輛車裡面有2個人，每人都有軚盤，但如果雙方轉往不同方向是行不通的。

他認為央行需要通過​​加息來控制通脹，同時財政政策也非常重要，但應該要以與央行目標一致的方式來實現，指減稅計劃與貨幣政策的目標出現矛盾。

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編輯：葉志偉

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卓慧思 減稅 財政政策 貨幣政策 經濟 國際貨幣基金組織 英國 英倫銀行 英鎊 通脹

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