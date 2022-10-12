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【營商氣氛】中小企9月收益續跌　料未來1月業務情況有改善

理財智慧 19:28 2022/10/12

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中小企業務收益續跌，統計處今日（12日）發表9月份中小企業務狀況，現時動向指數由上月45.4，下跌至9月的43.0。而未來一個月的業務收益展望動向指數為49.2。

按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益，於9月較上月有不同程度的下跌，特別是零售業（從45.9下跌至40.4）、飲食業（從48.9下跌至44.9）及物流業（從45.7下跌至41.7）。

【大行點睇】「0+3」刺激商務旅遊  富瑞：料寫字樓率先復甦  最看好呢2隻商業地產股【見下頁

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政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛在9月有所轉差，大部分受訪行業的現時動向指數下跌。然而，中小企對未來一個月業務情況的預期改善。整體就業情況大致維持穩定。

發言人補充，環球經濟前景惡化和金融狀況收緊將繼續影響營商氣氛，尤以外向型行業為甚。不過，第二階段消費券計劃應繼續支持與消費相關的業務。社會各界必須繼續與政府合作，令本地疫情受控。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

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撰文 : 陳楚琨

電子消費券 疫情 就業 經濟 零售 香港 金融 商廈 行業

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