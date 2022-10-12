【營商氣氛】中小企9月收益續跌　料未來1月業務情況有改善

中小企業務收益續跌，統計處今日（12日）發表9月份中小企業務狀況，現時動向指數由上月45.4，下跌至9月的43.0。而未來一個月的業務收益展望動向指數為49.2。

按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益，於9月較上月有不同程度的下跌，特別是零售業（從45.9下跌至40.4）、飲食業（從48.9下跌至44.9）及物流業（從45.7下跌至41.7）。

【大行點睇】「0+3」刺激商務旅遊 富瑞：料寫字樓率先復甦 最看好呢2隻商業地產股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛在9月有所轉差，大部分受訪行業的現時動向指數下跌。然而，中小企對未來一個月業務情況的預期改善。整體就業情況大致維持穩定。

發言人補充，環球經濟前景惡化和金融狀況收緊將繼續影響營商氣氛，尤以外向型行業為甚。不過，第二階段消費券計劃應繼續支持與消費相關的業務。社會各界必須繼續與政府合作，令本地疫情受控。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機