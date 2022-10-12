抖音集團換新標誌 多間子公司將陸續改名 重啟上市在望？

引述內地媒體報道，抖音集團目前已推出新標誌，而抖音集團在旗下抖音、微信公眾號的帳戶頭像亦已換上新標誌。早於今年5月，香港公司註冊處網站顯示字節跳動（香港）已改名為抖音集團（香港），生效時間為5月6日。此外，字節跳動旗下其他數間公司也陸續易名為「抖音」。經過今次改名後，字節跳動名稱將逐漸成為歷史，未來將更多以抖音的名稱對外。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

▼ 點擊圖片放大 +6 +5



今年4月，字節跳動披露世達國際律師事務所高級合夥人高準加盟公司，擔任首席財務官。根據資料顯示，高準為100多間公司的上市和其他資本市場融資項目提供過法律服務，包括美團（03690）、京東（09618）、拼多多及小米（01810）等。有業界人士認為，有關抖音集團接連的行動說明公司或正重新考慮，將抖音等內地業務獨立作為抖音集團來港上市。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正