大埔天鑽移民盤累減190萬沽　3年賬蝕66萬

半新盤再錄蝕讓買賣。中原地產吳日榮說，大埔天鑽7座低層H單位，實用面積617平方呎，三房間隔，日前以710萬元易手，實用呎價約11,507元。

代理透露，業主於今年7月放盤，當時開價900萬元，8月減至800萬元，由於業主已移民，所以願提供較大議價空間，希望盡快沽貨，終累減190萬元賣樓。

資料顯示，原業主於2019年以約776萬元購入單位，持貨3年，現賬面蝕約66萬元離場，物業期內貶值8.5%。

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