【META】Meta新VR頭盔售1萬元　微軟助陣勢增應用

▲ 【META】Meta推VR頭盔Meta Quest Pro VR 售約11,700元

Meta（美：META）公布最新虛擬實景VR頭盔Quest Pro系列，將於10月25日發貨，售價較Meta早前推出Quest 2的400美元，貴2.75倍至1,500美元（折合約11,700元）。

新頭盔Quest Pro設由高通（美：QCOM）開發芯片Snapdragon，能夠產生更先進圖形；具備改進輕觸遙控，實現更好的手部跟踪，以及可改善閱讀體驗的新鏡頭。

新VR頭盔採用一些MR（mixed-reality，混合實境），將虛擬世界的元素與物理世界融合在一起。朱克伯格認為這是創建虛擬世界的一個重要特徵，虛擬世界指的是人們可以通過 VR 和 AR 頭盔才能到達的數碼世界。

微軟行政總裁Satya Nadella指出，有意將集團協作程式應用至Quest VR電子產品，如溝通應用程式Teams、文書應用程式Microsoft 365以及遊戲Xbox雲端服務，Nadella期待日後將能以Quest及Xbox控制器進行遊戲。

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記者：宋佩恩