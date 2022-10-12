元朗原築移民盤「超筍價」沽　三房呎價僅8329元　代理：比同類型單位低約兩成

再有移民盤低價易手。美聯物業徐君寶說，元朗原築5座中層G室單位，實用面積814平方呎，三房套連士多房間隔，日前以678萬元易手，價錢比同類型單位低約兩成，實用呎價約8,329元。

代理透露，業主因移民，所以一減再減，急讓放盤。資料顯示，原業主於2013年6月以540萬元購入物業，持貨逾9年，現帳面獲利138萬元，物業期内升值近26%。

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