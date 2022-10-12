【消費情報】Uber：「0+3」生效後港人出行模式改變 大數據顯示機場接機行程急增1倍 10月往返機場提供限量85折優惠

網約車平台Uber宣布推出限時優惠，由即日起至10月31日（星期一），Uber用戶只要在Uber App內輸入優惠碼「HKGAIRPORT」，首2,500位乘客即可在下一次乘搭Uber往返香港國際機場時享受限時85折優惠，最高優惠金額為50元，名額有限，先到先得，額滿即止。

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今次優惠與Uber的一項數據調查有關。Uber指出，在9月26日撤銷抵港強酒店制檢疫要求安排生效以來的首兩周，Uber觀察到自機場至香港市區的行程數量，與2022年首季相比急增1倍多。前往機場的繁忙時間為早上8時。全港18區中， Uber於油尖旺區錄得最多往返機場的行程。

除了出入境旅客帶來的增長，從最近港人乘車模式的轉變中，Uber亦觀察到大家本地出行的頻率愈趨頻繁。較第五波疫情的2022年第一季度相比，2022年第三季度本地出行的行程數字有明顯增長，其中在平日繁忙時段的行程數量更錄得超過40%的增長。這或許亦反映了大家正開始從混合工作模式（Hybrid working model）回復到在辦公室工作。核心商業區如置地廣場、中銀大廈、利園等均為熱門目的地。

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另外，跟2022年第1季相比，第3季期間週五晚上的行程數量錄得1倍的增長。周末前往社交場所的行程數量亦錄得超過40%的增幅。蘭桂坊在2022年第3季成為周末5大熱門目的地之一，取代了在 2022 年第一季成為週未熱門目的地的中環碼頭。

購物方面， K11 MUSEA在第1季和第3季均是最受歡迎的周末目的地，而西九文化區及ifc國際金融中心商場亦緊隨其後，成為周末最受歡迎目的地的第2位及第3位。此外，海港城於第3季成為周末最受歡迎目的地的第4位。

Uber大數據顯示香港最受歡迎的5大上、落車地點（2022年第1季與第3季的對比）：

第一季 平日上車地點 平日目的地 假日上車地點 假日目的地 1 置地廣場 中銀大廈 K11 MUSEA K11 MUSEA 2 中銀大廈 置地廣場 ifc國際金融中心商場 ifc國際金融中心商場 3 ifc國際金融中心商場 太古廣場 美麗華酒店 太古廣場 4 利園 利園 置地廣場 西九文化區 5 K11 MUSEA ifc國際金融中心商場 時代廣場 中環碼頭

第三季 平日上車地點 平日目的地 假日上車地點 假日目的地 1 置地廣場 利園 K11 MUSEA K11 MUSEA 2 K11 MUSEA K11 MUSEA 美麗華酒店 西九文化區 3 ICC 環球貿易廣場 中銀大廈 時代廣場 ifc國際金融中心商場 4 利園 ifc國際金融中心商場 置地廣場 海港城 5 美麗華酒店 置地廣場 Megabox 蘭桂坊

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責任編輯：嚴浩文