【金融實習】金管局：可持續金融實習計劃推出　冀加深學生了解行業和就業前景

金管局公布，綠色和可持續金融跨機構督導小組今（12日）推出「可持續金融實習計劃」，為學生創造更多本地的實習機會。

該局指，督導小組一直與業界及學術機構緊密合作，以解決技能和數據方面的限制，目前已為市場參與者建立了一系列資源庫。該計劃進一步為學生提供在可持續金融方面獲得實踐經驗的機會，加深他們對這行業和相關就業前景的了解，並激發他們以可持續金融為專業的動力。

「可持續金融實習計劃」相關職位的資訊將會上載於綠色和可持續金融中心的實習機會信息庫，以便學生獲取實習機會信息。金管局、證監會、保監局及積金局現正鼓勵其轄下的相關機構參與計劃。督導小組成員機構亦將開始招聘實習生參與可持續金融政策制定和市場發展的工作。

據實習機會信息庫資料，目前提供機會的機構包括金管局、積金局、東方匯理、法國巴黎銀行、法國東方匯理銀行、安永、滙豐保險、法國興業銀行、瑞銀、蘇黎世保險（香港）等。

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編輯：胡學能