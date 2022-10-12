【第四季展望】富達：美國經濟明年80%機率硬著陸　建議加碼配置現金、中國股市「很多機會」

環球經濟受到加息及通脹等因素持續影響，富達國際宏觀和戰略資產配置全球主管Salman Ahmed認為，就算美國經濟表現較其他地區理想，但明年「硬著陸」危機正在升溫，而歐元區經濟前景飽受能源危機衝擊，建議投資者在投資組合中應增加配置現金。

富達：美國明年大機率「硬著陸」

Salman Ahmed指出，雖然美國勞動市場目前依然強勁，但當地樓市指標已開始下滑，反映經濟在加息周期的韌力已受到衝擊。該行預期，隨聯儲局持續加息，勞工市場將會轉弱，而此輪加息周期終端利率將升至超過4%，預測美國明年有80%機率出現經濟硬著陸，即當地GDP連續兩個季度收縮，以及勞動力市場疲弱。

相對而言，該行視經濟輕微甚至沒有衰退、應鏈得到緩解及消費市場維持彈性，為經濟軟著陸。

在資產布局方面，該行認為，環球高通脹導致各地財政緊縮，加碼現金是最佳方案，建議增持美元，因預期美元會持續走強。

其他資產類別方面，富達對債券投資維持中性，股票方面則較為看淡。相比之下，美股表現仍會比歐股優勝，因為美股對能源價格的衝擊較歐洲為少。

對於美元走勢持續強勁，他認為這等於把通脹輸出到海外，會密切觀察亞洲會否有輸入性通脹，若新興市場出現輸入性通脹，將對風險資產帶來壓力。

Salman Ahmed直言，歐洲經濟環境非常疲弱，能源價格高企及供應緊張仍然會是影響歐元區經濟的關鍵，最終將取決於當地今年冬天天氣有多冷。他預期，當歐洲經濟開始衰退，歐洲央行政策將與聯儲局不同。

預期內地政策放寬 電動車產業有優勢

中國經濟方面，即使內地近日再度強調「清零不躺平」，富達國際多重資產基金經理Taosha Wang指，近期封控政策已沒有早前嚴格，預期會逐步放寬，該行會觀察二十大後的政策走向。她續指，近期內地人民幣新增貸款已經反彈，認為該數據是很重要的經濟增長指標。

她又提到中國股市有很多投資機會，在市場強調低碳未來的理念下，電動車會是個重要產業，而且行業供應鏈在中國發展得非常完整，有完備的生態系統，而且這種優勢亦不能替代。

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編輯：葉志偉