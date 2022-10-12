【烏克蘭戰爭】俄指烏情報局策劃 拘8人 克里米亞大橋被炸

克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋上周被炸，俄羅斯事後宣布調查原因。俄羅斯聯邦安全局（FSB）本周表示，事件由烏克蘭情報局策劃。俄羅斯當局亦宣布，已就克里米亞大橋被炸事件拘捕8人，其中包括5名俄羅斯公民。

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FSB周三（12日）表示，發動克里米亞大橋（Kerch Bridge）襲擊的是烏克蘭軍事情報機關，及其首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）。FSB表示，已就事件拘捕8人，包括5名俄羅斯公民，及3名烏克蘭及阿美尼亞公民。

▲ FSB當局釋出涉事爆炸品X光圖

FSB亦指，涉事爆炸裝置來自烏克蘭，經過保加利亞、格魯吉亞（Georgia）及阿美尼亞運抵俄羅斯。FSB亦釋出聲稱為運載相關爆炸裝置的貨車X光圖片。

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烏克蘭內政部發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，俄羅斯指控荒謬（nonsense），並形容FSB及相關調查委員會是為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）服務的虛假機構，拒絕進一步評論。

克里米亞大橋於上周六（8日）當地時間凌晨6時（香港時間11時）被炸，造成3人死亡。該大橋為俄羅斯成功佔領克里米亞的象徵，同時亦是現時俄羅斯為已佔領赫爾松地區（Kherson） 軍隊提供後勤的重要通道。現時未有組織承認責任，但有烏克蘭官員慶祝大橋被炸。

責任編輯：李俊儀