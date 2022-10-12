【中共二十大】中共二十大將於本周日在北京召開

中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議將於今年10月9日至12日在北京舉行。出席全會的有中央委員199人，候補中央委員159人。中央紀律檢查委員會委員和有關負責同志列席會議。全會由中央政治局主持，中央委員會總書記習近平作了重要講話。全會決定，中國共產黨第二十次全國代表大會於今年10月16日(本周日)在北京召開。

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全會聽取和討論習近平受中央政治局委託作的工作報告，討論並通過黨的十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告，討論並通過黨的十九屆中央紀律檢查委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的工作報告，討論並通過了《中國共產黨章程(修正案)》，決定將此三份文件提請中國共產黨第二十次全國代表大會審查和審議。此外，習近平就黨的十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告討論稿向全會作了說明，王滬寧就《中國共產黨章程(修正案)》討論稿向全會作了說明。

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記者：張以正