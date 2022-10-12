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【即服務商機】HPE轉型迎合企業雲端策略　「即服務」佔業務營業額6成

科技 19:00 2022/10/12

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HPE香港及澳門區董事總經理梁成琯表示，HPE克服了過去三年受到疫情和政治環境不穩的影響，目前該企超過6成的營業額是與即服務相關。（曾曉汶攝）

智能解決方案供應商HPE（Hewlett Packard Enterprise）於2019年提出將公司轉型為即服務（as a service）公司，幫助企業組織將邊緣到雲端的所有應用程式與資料現代化。HPE香港今（12日）在 HPE Discover More Hong Kong 2022活動上提到，目前GreenLake已有逾70個服務提供，至今用戶數量已達到12萬。

【雲端應用】HPE聚焦即服務　訂單連續三季增長三位數

【網絡連接】HPE推私有5G新方案　助企業實現「邊緣到雲端」

HPE香港及澳門區董事總經理梁成琯表示，這三年世界轉變快，HPE也加緊腳步不斷成長，甚至克服了過去三年受到疫情和政治環境不穩的影響，順利達到該企在HPE Discover 2019上所提出的承諾，將公司轉型為即服務（as-a-service）公司。梁成琯透露，目前該企超過6成的營業額是與即服務相關。

HPE香港及澳門區總經理（產品及服務）郭榮忠。（曾曉汶攝）

HPE 香港及澳門區總經理（產品及服務）郭榮忠補充指，HPE旗艦產品混合雲平台GreenLake一直備受歡迎，用戶數量已達到12萬。為了進一步擴大HPE在混合雲市場的領導地位，該企也正於HPE GreenLake上不斷推出新服務，當中包括：災難復原專用方案、數據架構專用HPE GreenLake託管服務等。據悉，目前客戶可快速存取18個類別、70多種的雲端服務。

記者：曾曉汶

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