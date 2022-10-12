【內房危機】世茂集團以17.5億人幣出售南京項目權益　信達及五礦接手

▲ 世茂集團以17.5億人幣出售南京項目 信達及五礦接貨

世茂集團 （00813） 公布，出售持有位於南京的綜合混合用途物業發展項目的項目公司股權，予中國信達 （01359） 旗下信達資本及五礦國際的合夥企業，總代價為17.5億元（人民幣，下同），涉及3.1億元銷售股份及14.4億元轉讓銷售債權。

世茂指，出售事項為降低公司負債的其中一項措施，所得款項擬用於償還境內債務，有助推進集團項目復工復產。

項目公司主要業務為發展位於南京市棲霞區堯化街道興智科技城的綜合混合用途物業發展項目，其佔地面積為22.6萬平方米，包括住宅、商業及寫字樓以及 社交及綠地空間。項目現正施工，其中一小部分已取得預售許可證。

世茂集團原本持有項目公司45%股權，餘下55%股權由獨立第三方擁有。交易完成後，世茂不再持有項目公司的權益。

截至去年底止，項目公司除稅後虧損淨額為7699.9萬元，世茂預期將會變現出售虧損約1.45億元。

世茂集團仍在停牌。

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編輯：袁諾曦