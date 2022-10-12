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【證監監管】資管公司ARCM未申報違英國賣空規則　遭證監會罰款175萬、前合規高層禁投業界兩個月

股市 17:44 2022/10/12

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【證監監管】資管公司ARCM違歐盟賣空申報　遭證監會罰款175萬、前合規高層禁投業界兩個月

資產管理公司Asia Research & Capital Management Limited（ARCM）因違反歐洲聯盟的賣空申報規定，而且沒有將其嚴重地違反監管規定一事立即通知證監會，遭證監會讉責並罰款175萬元。除此以外，證監會亦禁止ARCM前合規及營運主管兼負責合規的核心職能主管黃嚴賜重投業界兩個月，由2022年10月10日起至12月9日。

證監會表示，2020年英國金融市場行為監管局（FCA）因ARCM在2017年至19年間，沒有申報其持有倫敦上市的Premier Oil淨淡倉，而向其發出採取執法行動的最終通知。

證監會在FCA調查後發現ARCM沒有在其合規框架內實施充足的系統和監控措施，確保依例申報Premier Oil淡倉，而且在建立Premier Oil淡倉前，即使該行不熟悉當地市場，仍沒有尋求法律意見確保合規。在察覺到它已嚴重地違反歐盟規例時，延遲兩個月後才通知證監會。

證監會批評，黃嚴賜在關鍵時間的行為不符合他作為ARCM負責合規的核心職能主管及其高級管理人員應達到的標準。

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編輯：麥德銘

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