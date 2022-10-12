【美股焦點】摩根大通：若周四公布的CPI過高 股市恐暴跌5%

美國將於周四（13日）公布最新消費者物價指數（CPI），摩根大通分析師Andrew Tyler警告，如果周四公布的9月CPI高於8.3%，美股恐單日暴跌5%。

Andrew Tyler在一份報告中指出，上月公布的8月CPI為8.3%，高過預期後，標準普爾500指數在9月13日下跌4.3%。他預計，如本周公布的CPI數據高於前值，「感覺市場又是暴跌5%的一天。」

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不過報告亦指出，如果9月通脹數據回落，有助股市上漲。若9月CPI低於7.9%，標普500指數很可能上漲2%至3%；如果回落幅度超過7月份的0.6厘，即降至7.7%以下，反彈情況會更加明顯。

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撰文：黃苑筠