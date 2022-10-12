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【經濟衰退】拜登料美國不會出現經濟衰退　惟承認可能發生「輕微衰退」

環球政經 18:56 2022/10/12

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美國總統拜登（Joe Biden）接受外媒訪問時提到，不認為當地將出現經濟衰退，即使有，也只是輕微的經濟下滑。

拜登表示，外界每六個月就會提一次有關經濟衰退的言論，但它還沒有發生。被問到美國民眾應否為經濟衰退做準備時，拜登亦指，「不用。」

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

拜登認為，美國的經濟有足夠韌性，抵抗不利因素。強調對美國未來的經濟展望，仍然充滿信心。

拜登談到近期通過的多項法案，例如早前通過的《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act），其有助降低藥品價格。他認為，這能使美國處在比其他主要國家在經濟和政治更好的地位。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：黃苑筠

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拜登 美國 通脹 貨幣政策 經濟衰退 美國聯儲局

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