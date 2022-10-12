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【科技券】創新科技署夥生產力局推採購平台　一站式獲取報價、提交文件

商業 18:00 2022/10/12

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生產力局推出「TVP ePROQ」採購平台，讓申請者可以更快獲取報價資料。（生產力局提供圖片）

創新科技署與香港生產力促進局舉辦「科技券攻略日」，推出全新採購平台，為本地企業及機構提供一個公開透明的報價系統。

【藝術科技】韓國沉浸式藝術館ARTE M攻港　將設香港團隊管理航天城藝術館

集合逾200間服務供應商

為了改善「科技券」資助申請流程及解決中小企在尋找服務供應商報價的痛點，生產力局推出「TVP ePROQ」採購平台，讓申請者可以更快獲取報價資料，並可一站式管理報價流程及提交報價所需文件，省卻要自行尋找服務供應商的時間及程序，加快整個申請資助步伐。

另外，服務供應商亦可於平台上針對有興趣的項目提交相關提案及報價，增加他們參與「科技券」項目的機會，從而發掘更多商機。至目前為止，「TVP ePROQ」採購平台已錄得超過200間服務供應商登記成為用戶，準備體驗全新採購過程。

今年錄8000宗申請

創新科技署署長潘婷婷指，今年首９個月已收到超過8,000宗「科技券」的申請，反映本地企業及機構對應用科技推動業務發展的需求越來越大。

生產力局主席陳祖恒亦稱，全新推出的TVP ePROQ採購平台將有助申請企業連繫市場上的服務供應商，精簡報價及提交報價相關文件的程序，同時方便服務供應商提交相關提案及報價。他期望生產力局可繼續助業界善用政府資金升級轉型，開發更多將創新科技落地的應用方案。

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責任編輯：葉泳珊

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