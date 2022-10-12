【滙豐控股5】滙豐中國於成都杭州 開展私人銀行業務

滙豐(00005)旗下滙豐環球私人銀行宣布，正式在成都和杭州開展業務，進一步拓展內地業務。隨著私人銀行業務在北京、上海、廣州和深圳以外城市的擴展，滙豐成為首家在中國西部設立專門私人銀行服務團隊的國際銀行。同時，匯豐中國積極挖掘西南市場潛力，加強長三角地區服務能力，為不斷增長的高淨值（ＨＮＷ）和超高淨值客戶（ＵＨＮＷ）提供更深入的服務。滙豐周三收報38.7元，跌2.5%。



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該行指出，新成立的全球私人銀行團隊由客戶經理和投資顧問組成，將利用匯豐本地分行網絡，為成都、杭州及周邊地區的人口提供服務。同時，匯豐環球私人銀行將與匯豐中國的批發銀行業務發揮協同效應，並與匯豐集團在中國大陸的其他相關機構，包括證券、基金、保險和金融科技等，共同滿足整體長期個人及其家庭和企業的財務需求。

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滙豐行政總裁祈耀年在今年中表示，由2020至2025年，滙豐對中國市場的新增投資或超過30億元人民幣。

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