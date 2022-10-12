【解碼｜內險股】瑞銀：隨銷售量恢復、內險新業務價值增長或有轉機　重申對平保、財險「超配」評級

平保 （02318） 昨公布9月份保費數據。瑞銀發表報告，指以月份為計算基礎，平保的壽險保費按年持平，跌約1%左右；非人壽的保險保費保持強勁增長勢頭，9月的保費增長達到創紀錄的10%。

瑞銀指，平保9月壽險保費銷售的復蘇，可能是由於穩定的續保保費，因為首年保費在該季度按年降12%，似乎是由於單一保費儲蓄保單銷售減少。該行認為，隨着基本面的改善和盈利風險的消退，市場的焦點已轉移到盈利或業務增長和資本回報的結合上。由於保險公司在季度報告中提供的數據有限，該行認為在今年第三季度報告之前，三項數據，包括盈利、新業務價值、償付能力資本，可以為衡量該行業的風險回報變化提供參考。該行重申對平保、財險 （02328） 評級「超配」，且為首選。

平安人壽9月份的總保費負增長1%

瑞銀報告指，平安人壽9月份的總保費負增長1%，儘管新業務銷售量較弱，該行認為該領域的利潤已見底。踏入今年第4季度，由於預計銷售量將恢復，利潤將從去年的低基數逐步擴大，故認為保險公司的新業務價值增長可能出現轉機。而今年第3季度的續保保費有0.1%增長，意味有效保單是穩定的，內涵價值增長將很大程度上與新業務價值增長一致。

非人壽的保險方面，與2021年相比，自然災害造成的全年累計經濟損失（截至8月）已經較小，年初至今較一年前跌27%。與其他非汽車險種相關的索賠損失發展，包括農業和責任保險等，預計會比較溫和。此外，大流行期間，汽車駕駛頻率降低，表明汽車承保有利。故該行預計中國的非人壽類保險公司在第三季度將繼續取得強勁的承保業績。

瑞銀又表示，注意到中國的保險公司在去年第3季度的盈利基數相對較低。新業務價值方面，平安人壽錄得今年第3季度的首年保費降12%，雖如此，該行認為這是由於代理會面遭到中斷而非因為代理人減少。由於預計利潤不會按年進一步惡化，該行認為今年第3季度的新業務價值下降，可能與首年保費下降一致。至於償付能力資本，預計保險公司償付能力比率將保持適當水平，在可預見的未來，他們的業務增長和分紅能力不會出現重大問題。

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編輯：胡學能