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英恐怖女護士涉謀殺17名嬰兒 一原因引醫院懷疑終落網

環球社會熱點 17:24 2022/10/12

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英國曼徹斯特一名女護士萊比，被控在切斯特伯爵夫人醫院工作12個月期間，透過注射胰島素、空氣或牛奶殺害17名嬰兒，當中7名嬰兒死亡、1人嚴重殘疾。據悉，醫院當時察覺嬰兒死亡或病危率顯著增加，但無法搜集確切罪證。

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現年32歲的萊比（Lucy Letby）被控於2015年6月至2016年6月，在切斯特伯爵夫人醫院工作期間涉嫌殺害17名嬰兒。萊比面臨22項罪名，包括7項謀殺罪、15項謀殺未遂罪，案件於周一（10日）在曼徹斯特刑事法庭開審。

控方指，早產男嬰E於2015年8月4月早上被發現死於嬰兒床上。男嬰E母親在他死前5小時親眼目睹兒子嘴巴流血，表情痛苦。值夜班的萊比試圖安撫男嬰母親，辯稱是由於鼻胃管刺激他的喉嚨，導致流血。她更強調自己是護士，以獲取死者母親信任。

可惜男嬰E最終5小時後證實死亡，死因當時被歸納為早產嬰可能出現的胃腸道疾病，未有即時進行屍檢。專家後來確認，男嬰E死於被蓄意注射空氣及出血性創傷。

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控方續指，男嬰E死去一日後，萊比企圖殺死其雙胞胎兄弟男嬰F，試圖在其靜脈營養溶液添加胰島素。男嬰F於當日凌晨3點身體不適，體內含有極高胰島素水平，醫院懷疑有人為他注射胰島素。

醫院亦發現，萊比並非男嬰F病房的當值護士，但卻簽署觀察圖表；萊比更在男嬰E死後兩日，於社交媒體不斷搜索其家人資料，行徑相當詭異。

檢察官稱，萊比在同年9月7日當值期間試圖謀殺早產女嬰G，當時有人發現女嬰G突然嘔吐，氣管有血跡，她被轉送其他醫院治療。女嬰G一周後被送回切斯特伯爵夫人醫院，萊比在9月15日試圖兩次向女嬰注射牛奶，導致她一度停止呼吸，女嬰事後進行磁力共振掃描證實，已遭受永久腦損傷。

醫院當時察覺這段時間的嬰兒死亡或病危率顯著增加，唯一共通點是萊比都有在場，而且死亡時間會隨她當值而改變，於是引起懷疑。警方最終基於環境證供拘捕萊比，她全數否認指控，案件審訊時間估計需時半年。

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責任編輯：郭麗明

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