【券商點睇】看好板塊第四季銷售 中信證券維持理想汽車「買入」

汽車股周三（12日）造好，理想汽車 （02015）亦升逾6.8%，收報81.2元。中信證券 表示對 理想汽車樂觀，並看好汽車板塊第四季銷量向上。該行 維持理想汽車買入評級，目標價165元。

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該行對理想汽車保持持續樂觀態度， 指雖然近期板塊出現較大程度回調，但仍看好汽車板塊在第四季的銷量持續向上的趨勢和盈利彈性。該行考慮到其第一季至第三季累計銷量為8.7萬輛，以及2023年2月開始交付L7車型，微調2022，2023及2024年銷量預測各年分別為14萬輛、35萬輛、70萬輛，並預測各年營業收入為479億元、1265億元、2307億元。





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除了持續看好的電動化、智能化等長期趨勢外，該行短期建議投資者重點關注下半年可能會超預期的三個方向，分別是中國汽車出口加速帶來的產業鏈盈利中樞上移、混動化加速推動自主品牌對合資品牌實現全方位反超、以及大宗原材料成本下行帶來的整車和零部件產業鏈的盈利空間釋放。該行指板塊的估值修復行情已經基本結束，以盈利驅動的盈利修復預計將接力，而以上三個方向都有望幫助板塊的盈利實現系統性修復。

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撰文：鄭昊彤