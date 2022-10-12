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【內房危機】碧桂園遭滙豐研究狠削目標價60%、評級降至「減持」　憂慮與旭輝如出一轍

股市 17:15 2022/10/12

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【內房危機】碧桂園遭滙豐研究狠削目標價60%、評級降至「減持」　憂慮與旭輝如出一轍

民企內房龍頭碧桂園 （02007） 跌勢持續，滙豐環球研究表示，市場憂慮碧桂園將會重演旭輝的路，並認為融資相關問題將會浮出水面，故大削碧桂園孖寶的目標價及評級，碧桂園目標價遭下調60%至1.4元，評級由「買入」下調至「減持」，而碧桂園服務 （06098） 目標價則被削39%至12.2元，評級由「買入」下調至「持有」。

碧桂園全日跌5%，收報1.53元，碧桂園服務亦跌4.9%，收報10.52元。

滙豐研究亦削旭輝的目標價25%至0.6元，評級為「持有」，指出旭輝的融資壓力持續升級，並引述REDD報道指，旭輝未有償付7000萬美元的銀團貸款。雖然碧桂園未出現任何違約紀錄，但隨市場正在消化信貸風險上升，碧桂園可能成為下一個出現困難的公司。

投資者已對民營發展商失去信心，該行提到，即使碧桂園如期還債，也被市場忽略，反映對公司前景缺乏信心。由於來自銷售的現金流恢復緩慢，料融資相關的問題會浮出水面。

該行認為，評估碧桂園的資產負債表的相關指標及債券到期的幫助越來越小，相信除非有重大刺激政策，否則碧桂園股價將面臨重估的壓力。

滙豐研究指，在獲得清晰的路線圖前，例如更多關於近期6000億人民幣融資的細節，民企仍會受壓。該行續相對看好國企內房，偏好中海外 （00688） 、萬科 （02202） 及潤地 （01109）

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

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【內房危機】瑞銀：若旭輝急需售產　碧桂園及恒地有機入貨

【內房危機】旭輝遭惠譽連降7級至「CC」 　反映流動性風險上升

編輯：袁諾曦

 

大行報告 港股 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007）

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