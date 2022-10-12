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【澄清誤會】漢莎航空發聲明　否認禁旅客使用AirTag

科技 18:30 2022/10/12

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近日多間外媒報道指出，漢莎航空表示根據國際民用航空組織（ICAO）的指導方針，行李追蹤器被歸類為危險物品，要將AirTag或同類裝置的追蹤功能關閉。

全球多個國家及地區已陸續放寬入境限制，旅客都開始出動，外出旅行。而出外時最怕行李箱不見，不少人會將追蹤器如蘋果（Apple）的AirTags放到行李箱內，以防萬一。不過近日網上就傳出，德國漢莎航空公司（Lufthansa Airlines）禁止旅客使用AirTag和同類追蹤器配件，引起外界一片嘩然。

【抗衡蘋果】華為推防丟追蹤器Huawei Tag　單售99人民幣

【AirTag安全】蘋果增強AirTag通知音量 　被跟蹤者可更易於察覺

近日多間外媒報道指出，漢莎航空表示根據國際民用航空組織（ICAO）的指導方針，行李追蹤器被歸類為危險物品，加上具備傳輸的功能，因此如果被放在托運行李中必須在飛行過程中停用，即要將AirTag或同類裝置的追蹤功能關閉。

消息傳出後，讓不少旅客大為震驚。漢莎航空發言人隨即發出公開聲明，強調旅客可以使用並且將AirTag和同類追蹤器，放在行李內登機或託運。

責任編輯：曾曉汶

【Apple】防止AirTag惡意跟蹤　美國紐約州總檢察長提出多個安全建議

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