【抖音TikTok】抖音減用「字節跳動」　抖音集團轉用新Logo

內地短片社交平台抖音母企「字節跳動」，近月連番更改旗下公司工商登記名稱，以「抖音」代替多個原先以「字節跳動」命名的公司。持有抖音平台的「北京字節跳動科技有限公司」最新已易名為「北京抖音信息服務有限公司」，並將旗下公眾號「抖音集團」轉用新Logo，與抖音App、字節跳動原有Logo都有明顯區分。

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據內地企查查資料，字節跳動創辦人張一鳴目前持有最頂層的「抖音有限公司」99%股權，經「抖音有限公司」持有「抖音集團」99%股權，再經兩家全資子企持有社交平台「抖音」。

今年5月，字節跳動香港公司改名為抖音集團（香港），一度引起外界留意，並猜測與公司尋求打包內地業務在香港上市。

不過，因應市況不佳，字節跳動今年9月公布，擬以最多30億美元，向上市前股東回購股份，供他們套現。市場普遍解讀為公司暫緩上市計劃。

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