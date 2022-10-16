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【醫療科技】MIT研電動藥丸　胰島素可口服

10:00 2022/10/16

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電動藥丸的大小跟一顆維他命藥丸相若，其外層塗有一層明膠（Gelatin），能夠調配不同成分比例，在特定pH值下溶解。（MIT）

糖尿病人需定期注射胰島素（Insulin）來控制血糖水平，由於胰島素的成分包含蛋白質激素，容易被胃酸破壞而無法口服，只能以注射形式輸入體內。

美國麻省理工學院（MIT）研發了一種電動藥丸，能在消化道的酸性環境保護藥物，並可突破腸胃壁黏液，使口服胰島素成為可能。

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生物藥發展迅速，調研機構Transparency Market Research預測，其市場規模將達4,800億美元（約3.77萬億港元）。生物藥能夠針對致病原，避開影響正常細胞進行治療，使副作用較化學藥少，因而逐漸成為全球藥品市場的主流產品。

生物藥副作用較少   漸成主流

生物藥是由生物技術製造，原料以天然的生物材料為主，例如微生物、人體細胞、動物、植物、海洋生物等，而常見的生物藥則包括胰島素、萬古黴素（Vancomycin）、細胞激素（Cytokines）以及荷爾蒙（Hormones）等。

生物藥主要是由蛋白質或核酸組成，如果口服的話，會被胃酸破壞，加上它們無法通過消化道上的細菌和黏液屏障，最終只有1%生物藥能被身體吸收；由於口服的治療成效極低，因此生物藥通常只會以注射形式使用。

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胰島素屬於最早期開發的生物藥之一，當一些血糖高患者服用降血糖藥，也無法將血糖控制在理想標準範圍時，為預防併發症發生，醫生都會建議病人注射胰島素；而嚴重糖尿病患者更需定期注射胰島素，這對於怕打針的人來說，無疑是非常痛苦的事情。

香港醫院管理局資料顯示，全港約有70萬名糖尿病者，佔總人口約1成，即每10名港人就有1名患者。當中年齡小於35歲的人，有2%已患上糖尿病；而年齡大於65歲的人當中，更有超過20%的人患糖尿病。

為解決胰島素一類生物藥不宜口服的限制，MIT醫學系教授Giovanni Traverso與團隊開發了電動藥丸RoboCap，將生物藥放置在機械藥丸當中，並以「開鑿隧道」的方式突破消化道上的黏液，把藥物直接注入上皮細胞。

Giovanni Traverso表示，電動藥丸的大小跟一顆維他命藥丸相若，其外層塗有一層明膠（Gelatin），能夠調配不同成分比例，在特定pH值下溶解。

特定pH值溶解   觸發RoboCap

他解釋：「當塗層因pH值的變化而溶解時，就會自動觸發RoboCap內的微型摩打旋轉，這種運作就像鑽頭般，衝破藥丸附近的黏液；加上藥丸上的小釘子設計，能夠起到牙刷般的作用，將黏液刮走。」

當RoboCap旋轉時，藥丸中的藥物也會逐步釋放到消化道之中，最大限度地將藥物分散至腸胃的上皮細胞，加強人體吸收的程度。

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研究人員利用RoboCap進行輸送胰島素測試，結果顯示，使用RoboCap將藥物注入體內的吸收量，較使用一般膠囊藥丸高出20至40倍，能有效降低患者的血糖水平。

此外，在釋放藥物過程中，消化道內並沒有出現任何炎症或過敏迹象，而黏液層也會在數小時內自行修復，意味RoboCap可以安全供人類用。

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記者：陳卓賢

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