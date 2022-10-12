【彈性放假】新鴻基無限年假　疫下工作添彈性

▲ 新鴻基公司企業人才及文化主管車祉穎表示，部分工種同事若要放較長年假，會聘請臨時工。（彭振濠攝）

一場疫情，社會運作連帶企業管理方式及職場文化亦發生改變。新鴻基引入無限有薪年假政策，這個在職場引起不少討論的彈性人事管理模式，疫情下讓員工更有彈性，管理人在日常運作上亦更具挑戰。

新鴻基有限公司以投資金融業務為主，由2018年已開始試行無限年假政策，在疫情間更成為常規政策。不過市場普遍認為，這類政策只是企業的一種包裝，實際上並不可行。該公司企業人才及文化主管車祉穎就表示，政策在實際執行。她本人今年亦曾經用有薪年假休息出遊，即使在隔離政策下仍可出外舒一舒氣，她亦分享了公司管理層及員工在新制度下的做法。

【旅遊復甦】旅遊復甦難以一帆風順？ 倫敦希斯路機場料航空需求仍不明確

傳統企業管理慣於標準化，彈性上班、無限有薪年假的想法，往往予人過於寬鬆甚至「無皇管」的感覺。但車祉穎強調：「政策是希望人事管理更靈活及人性化，而員工亦不用經常擔心假期不足。」

批假3標準 做好事前溝通

香港人經常被認為喜歡上班，不輕易放假，究竟新鴻基的員工及管理層又如何跳出框框？

車祉穎坦言，除了她本人外，亦有其他部門同事放數個月假，公司對同事放假抱鼓勵態度，曾舉行多次簡介會，協助管理層了解如何批核及衡量年假申請，至今並無員工因為年假問題向人事部額外請示或討論。對於準則，車祉穎指前提是：(1)有否預先通知主管、(2)能否先做好手上工作及(3)理順同事間工作交接。她強調與以往的批假標準相若，並沒因為假期是「無限」而要特別處理。

▲ 定期舉辦不同主題活動，亦是加強員工交流的方法之一。（受訪者提供圖片）

員工離港探親 公司可配合

政策於2018年時開始試行，現時所有同事已可享用，包括辦公室的後勤同事如茶水部同事，無分高低。車祉穎特別點出，新鴻基有不少來自海外的員工，疫情下有同事需往外地或內地探親，他們都會使用無限年假政策。疫情期間面對不同的隔離措施，要在酒店或外地遙距工作等，甚至需要額外休息，該公司都可配合。

近年香港鬧人才荒，新鴻基企業人才及文化主管車祉穎則指，該公司在這方面遇到的問題不大，近年流失率亦低。至於招聘人才，主要會透過：(1)內部員工轉介、(2)直接招聘及(3)人事顧問服務等3種方法，她認為前兩者的效果相對較佳。皆因透過員工轉介的人才，現任員工或會先介紹工作情況，入職者對公司運作及文化有了解，會較易留任；另外，直接招募時人事部門可直接介紹公司情況，員工亦更易融入。

【罷工行動】蘋果澳洲員工計劃罷工1小時 擾亂門店運作

車祉穎曾在不同行業擔任不同職位，肯定興趣後經進修成人事管理專才。「進入職場初期不了解甚麼行業適合自己，曾任職接待員，市場部、公關公司，最後加入了人事顧問獵頭公司。」接觸人事顧問行業後，令她了解人是任何企業的重要資產，對人才亦有不同看法。

倘失人才 重新招聘培訓增成本

面對現時香港人才短缺，她認為聘用、留住人才並不能單以成本考量，而是要了解同事的想法及需要，提升其開心指數。若錯失人才，企業需要重新招聘及培訓，變相亦是增加成本，亦會影響工作效率及生產力。

作為有逾50年歷史的上市機構，新鴻基當然有傳統文化、不同年資的員工。問到引入新一代人事管理方式時，如何融合新舊文化思維，尤其是要傳統管理人接受無限年假這類新派政策，新鴻基企業人才及文化主管車祉穎強調問題不大，皆因管理層也頗開明，願意試行各類新政策。

▲ 新鴻基是傳統企業，但在新時代下亦要引入新的管治文化。（彭振濠攝）

【成功之道】打破IT行業刻板印象 Telstra首位女性香港區董事總經理：勿被性別框架限制

以無限有薪年假政策為例，車祉穎指，不同部門管理及執行方式各異，有的由同事互補，有的需聘請臨時員工處理休假同事的工作，公司亦會批出資源配合，並不會因而不批准休假。

她指出，政策實施後亦看到同事有責任心，放假時會顧及其他同事情況，例如暑假時會配合有子女的同事，互相補位，突顯團隊精神，對組織管治亦有正面效果。

重同事心理健康 鼓勵休假外遊

落實新政策後，現時新鴻基除了法定假期及病假，不需再制定其他假期政策，人事管理更有彈性，亦讓員工有更多時間照顧家人，在職家長亦能按需要調整生活規劃，壓力減少。車祉穎坦言令管理變得更簡單，同事對自己工作變得更有自主性。她舉例指，部門團隊會更了解工作情況，例如有緊急工作時不會隨意放假，會顧及同事感受及工作壓力，而在工作完成後則可以放假放鬆一下。

車祉穎說：「稍後香港的隔離政策進一步放鬆，同事會有外遊計劃，公司亦鼓勵休假。」她提到，同事的心理健康很重要，在無限年假政策下，同事亦減少生病，更懂得在完成重要工作後作充分休息。

記者：彭振濠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：