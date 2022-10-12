【藝術科技】韓國沉浸式藝術館ARTE M攻港　將設香港團隊管理航天城藝術館

▲ 香港國際機場航天城開設ARTE MUSEUM估計於明年底開幕，該企率先在鰂魚涌開設預展。（投資推廣署圖片）

來自韓國的數碼設計及藝術科技公司d'strict，在香港開設首個海外據點，在本港開設ARTE M數碼藝術館和辦公室。

【OK便利店】OK斥千萬重塑品牌 料兩年內全部分店完成翻新

d'strict首先於鰂魚涌商業大廈內開設為期15個月的ARTE M沉浸式媒體藝術館，作為明年底於香港國際機場航天城開設ARTE MUSEUM的預覽。

擬聘展覽和藝術相關人才

d'strict行政總裁李誠浩表示，該企不但會擴充香港團隊，管理ARTE M和ARTE MUSEUM的運作，亦計劃在香港成立另一間子公司。該子公司將專門處理d'strict與內地相關的業務發展，為香港帶來與展覽和藝術相關的職位空缺，包括運營經理、公共關係或市場推廣經理，以及其他支援人員。

▲ d'strict認為香港人有濃厚興趣和熱衷探索科技融入藝術的議題，尤其是對媒體藝術。（投資推廣署圖片）

藉香港推廣浸式媒體藝術

他認為香港有良好的基礎建設和資源，而且全球大型藝術展，包括巴塞爾藝術展，均選擇在香港舉辦，世界頂級畫廊亦相繼落戶香港。他相信香港是向世界展示d'strict沉浸式媒體藝術、先進數碼技術和美學的理想平台。

▲ d'strict行政總裁李誠浩表示，該企不但會擴充香港團隊，管理ARTE M和ARTE MUSEUM的運作，亦計劃在香港成立另一間子公司。（投資推廣署圖片）

李誠浩又補充，香港人有濃厚興趣和熱衷探索科技融入藝術的議題，尤其是對媒體藝術，亦有很高的消費能力。d'strict除了營運藝術館，亦為企業客戶提供多方位商業服務，包括定制媒體藝術內容和知識產權授權。該企亦希望藉香港與更多海外品牌和營銷商建立合作夥伴關係。

【0+3】港人外遊意慾升 戶外及滑雪用品乘勢吸客

【旅遊復甦】旅遊復甦難以一帆風順？ 倫敦希斯路機場料航空需求仍不明確

責任編輯：葉泳珊