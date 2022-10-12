疫情封城期間出世BB兩能力較低 更傾向爬行

新冠肺炎疫情期間多地推行封城措施，加上長期配戴口罩，對嬰幼兒發展構成影響。有愛爾蘭研究發現，封城期間出世的嬰兒社交能力及閱讀面部表情能力較低，較少說話及和人揮手。研究同時亦發現，疫情期間出生的嬰兒更傾向爬行。

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愛爾蘭於2020年曾封城長達5個月，其餘大部分時間亦有實施嚴格限制措施。愛爾蘭皇家醫學院（Royal College of Surgeons）訪問309名於2020年3月至5月期間出生嬰兒的父母，在子女年滿1歲時就10個方面進行調查，回憶子女在不同情境下的反應。研究人員亦將結果，與2,000名於2008年至2011年出生的嬰兒數據作比較，近日公布調查結果。

結果發現封城期間出生的嬰兒，能明確說出詞語的可能性較非封城期間出生嬰兒低14%。而封城期間出生嬰兒用指示性手勢（finger points）的可能性亦低9%，揮手告別的可能性亦低6%。但同時，該批嬰兒的爬行機會卻較其他時期嬰兒高7%。

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研究人員表示，佩戴口罩限制兒童發展閱讀面部表情的能力，而看不到口部動作，亦阻礙嬰兒學習說話。封城期間禁止探望祖父母及其他親友，亦減少嬰兒發展社交能力機會。

封城措施或減少了嬰兒聽到聲音及看到未蒙面面孔的機會，亦可能減少嬰兒遇到感興趣事情的機會，導致他們較少機會用指示性手勢，及從社交中學習揮手告別。而該批嬰兒更傾向爬行，或因為他們更長時間留在家中地板，而非在汽車或嬰兒車中所致。

未有參與研究的美國言語語言聽力學會（American Speech-Language-Hearing Association）教授Lemmietta McNeilly表示，嬰兒未能說出詞語，或是因封城期間，溝通需要亦被降低。

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責任編輯：李俊儀