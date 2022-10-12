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【電動車】蔚來李斌：蔚來會比Tesla更快實現盈利　造車相當於跑馬拉松「贏的不是前幾公里，而是最後幾公里」

股市 16:53 2022/10/12

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【電動車】蔚來李斌：蔚來會比Tesla更快實現盈利　造車相當於跑馬拉松「贏的不是前幾公里，而是最後幾公里」

蔚來 （09866） （美：NIO）行政總裁李斌表示，作為一家初創公司，需要一些時間才能實現盈利，蔚來在開發汽車和基礎設施方已經投入了大量資金，將來也是如此，但集團已經有了相應的計劃，一步一步地贏得利潤。他希望蔚來汽車能在2030年躋身行業前五，並計劃推出廉價品牌，同時擬於2025年底前進入美國市場。

「Tesla（美：TSLA）花了16年時間才實現盈利，蔚來可能要快得多。」

瑞信：12月ET5每月交付量料超越1萬輛、新車型毛利率達25%【下一頁】

談及Tesla，他認為，Tesla是一家受人尊敬的汽車製造商，蔚來可以從他們那裡學到很多東西，例如直銷或他們是如何通過削減生產來提高效率的，但蔚來和Tesla是兩家不同的公司，「Tesla專注於技術和效率，技術對蔚來也很重要，但蔚來更關注用戶」。

「要想在汽車行業取得成功，你需要持之以恆，這相當於跑馬拉松，贏的不是前幾公里，而是最後幾公里。蔚來才剛剛開始，只有在十年後，才知道是否真的成功。」

李斌稱，儘管蔚來已經誕生了近8年，但4年前才開始交付汽車，從這個意義上說，集團還很年輕，正在快速增長，還要繼續保持初創企業的心態，那種靈活性。

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

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編輯：陳韻妍

港股 美股 蔚來（美：NIO） 汽車 Tesla 馬拉松 蔚來－SW（09866）

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