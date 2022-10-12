▲ 【領展823】領展舉辦大抽獎送千萬元現金禮券及禮品 頭獎可獲10萬元旅遊禮券任選目的地

領展 （00823） 旗下38個指定商場及街市推出「好想 好賞 中大獎」活動，送出超過10萬份現金禮券及禮品，總值超過1,000萬元，當中在「終極大抽獎」獲得頭獎的幸運兒更可獲價值10萬元旅遊禮券，活動將於本月23日截止。

10月23日前消費滿300元即可抽獎

抽獎活動分為兩部分，「即抽即中獎」可即時贏取現金禮券，包括中式酒樓餐飲現金券、室內遊樂場代幣券、健身室月費卡，以及可於超過200個指定商戶使用的現金優惠券，獎品超過10萬份。

「終極大抽獎」 10月27日進行

顧客亦會自動參加「終極大抽獎」，「終極大抽獎」將於10月27日進行，並於11月1日公布抽獎結果，禮品總值超過1,000 萬元。「終極大抽獎」之頭獎可獲有效期達兩年之10萬元旅遊大獎，中獎幸運兒可任選旅行目的地，其他獎品則包括總值逾20萬元的電器產品、家品傢俬、健康食品現金禮券及時尚廚房電器。

要參加大抽獎，需先登記成為領展會員，並於10月23日或之前在領展38個指定商場或街市即日以電子貨幣消費滿300元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多2張，便可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各2次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多3張，更可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各3次。

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編輯：葉志偉