【經濟衰退】「鱷王」達利奧警告：疫情期間刺激措施導致泡沫　美國經濟將面臨「完美風暴」

美國通脹居高不下，聯儲局因而採取強硬的加息步伐。全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人「鱷王」達利奧（Ray Dalio）警告，一場「完美風暴」正在形成，並使美國經濟痛苦蔓延。

達里歐表示，政府在疫情時推出的刺激措施導致泡沫出現。他指出，聯儲局和美國政府在疫情期間一起創造大量債務和信貸，促使經濟上行，同時也創造一個泡沫。如今局透正在踩剎車，將帶來一個巨大倒退。「不可調和的差異」和持續擴大的貧富差距，造成美國國內緊張局勢，再加上國際地緣政治衝突，正助長這場完美風暴。

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達里歐預期，為對抗通脹，聯儲局將繼續升息，相關舉措將為經濟帶來真正痛苦。他認為，當利率高於4.5%時，經濟將難以承受，從而出現負成長，使經濟陷入衰退。

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撰文：黃苑筠