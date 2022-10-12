【智能眼鏡】TCL發起新款智能眼鏡Nxtwear S眾籌　金額已達標

▲ 截止10月12日下午4時半，TCL Nxtwear S已經成功籌資1,513,190港元，獲得555位支持者，完成3.8萬港元的眾籌目標。

電子設備廠商TCL近年積極打入智能眼鏡市場。繼於2021年發布NXTWEAR G智能眼鏡及今年初所公布的Nxtwear Air AR智能眼鏡後，近日TCL更在Kickstarter平台上，發起了一個新的眾籌智能眼鏡項目——TCL Nxtwear S。

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截止10月12日下午4時半，該項目已經成功籌資1,513,190港元，獲得555位支持者，完成3.8萬港元的眾籌目標。據悉，TCL Nxtwear S是Nxtwear Air的進化版，配備micro OLED顯示器，可提供1080p全高清觀看體驗和2D內容，用戶可在大約13呎的距離觀看140英吋電視的觀看體驗，兼容Windows和Android系統。

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TCL更表示，Nxtwear S猶如一對高度便攜的屏幕，包裝在一對相對較小且較輕的框架中，為為用戶提供私人觀看體驗。而Nxtwear S也包含音量調節器，以及可用於在2D和3D觀看模式之間切換的撥盤。

TCL預計，Nxtwear S將於今年12月可出貨。

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責任編輯：曾曉汶

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