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【英鎊危機】 英倫銀行稱緊急救市行動周末前結束 促基金本周完成倉位調整 拖累英國資產股捱沽

股樓投資 17:45 2022/10/12

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英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱，英國金融市場穩定性面臨嚴重風險，任何市場干預措施都只屬暫時，央行緊急救市行動周末前結束，即代表基金公司只有3天時間來做好最壞準備。消息拖累下，英鎊應聲下跌，一眾英國資產股也受壓。

同場加映﹕【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

滙豐控股（00005）最多跌3%，低見38.5元，收報38.7元，跌2.5%，再創52周低；渣打集團（02888）一度跌4.1%，低見46.35元，收報46.6元，跌3.6%；保誠（02378）跌3.3%，收報75.1元。至於長和（00001）及電能實業（00006）同樣見3年低位，分別跌1.6%及3.3%；長江基建（01038）創52周低，收報36.15元，跌5%。

【中美角力】 中聯通、太平洋網絡等中資電訊 被美國納入國家安全威脅名單【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 基金 渣打集團（02888） 保誠（02378） 長和（00001） 滙豐控股（00005） 英倫銀行 英鎊 電能實業（00006）

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