【英鎊危機】 英倫銀行稱緊急救市行動周末前結束 促基金本周完成倉位調整 拖累英國資產股捱沽

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱，英國金融市場穩定性面臨嚴重風險，任何市場干預措施都只屬暫時，央行緊急救市行動周末前結束，即代表基金公司只有3天時間來做好最壞準備。消息拖累下，英鎊應聲下跌，一眾英國資產股也受壓。

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滙豐控股（00005）最多跌3%，低見38.5元，收報38.7元，跌2.5%，再創52周低；渣打集團（02888）一度跌4.1%，低見46.35元，收報46.6元，跌3.6%；保誠（02378）跌3.3%，收報75.1元。至於長和（00001）及電能實業（00006）同樣見3年低位，分別跌1.6%及3.3%；長江基建（01038）創52周低，收報36.15元，跌5%。

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記者：郭秀慧