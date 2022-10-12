【周大調富格曲@iM網欄】天津茱莉亞管弦樂團首任駐團指揮 林敬基先生

香港雖為彈丸之地，按人口比例計算，學生學習樂器的比率比很多歐美大城市還要高。每年參加英國音樂學院實科考試的香港考生，數以十萬計。香港是全球最多人參加音樂考試的城市之一，參加樂器考試的人數，往往比香港中學文憑考試還要多。本地音樂比賽競爭固然激烈，遠赴海外參加國際比賽的人數亦不少，但有志投身音樂界的，相對仍然是一個小數目。

於德國回港後的第一份工作，就是參與香港管弦樂團的演出。之後，曾參加不同的樂團，並且認識了很多新朋友，其中一位是林敬基先生（Ken Lam）。林敬基先生畢業於英國劍橋大學經濟學系，考獲律師資格，曾於跨國律師事務所執業。在樂團裏，每個人都認識他，因為他就是樂團的指揮！

早陣子，得知他獲聘為天津茱莉亞學院管弦樂表演專業總監及管弦樂團首任駐團指揮，替他感到高興。上月他從美國回港演出，趁機更跟他閒談了一會兒，獲益不淺。

林敬基先生表示，他從小熱愛音樂，學習小提琴及鋼琴。於律師事務所執業近10年，開始感到疲憊，決定跟公司請假一年，到美國學習指揮。他先後隨 Gustav Meier，Markand Thakar，David Zinman，Murry Sidlin 及 Leonard Slatkin 等大師研習指揮。2011年，林敬基於國際指揮大賽 Memphis International Conducting Competition 榮獲冠軍，藝術造詣得到肯定。

問及他參賽的心得及經驗，他指出，相比起樂器比賽，指揮比賽的參賽者大都沒有太多練習的機會。樂器演奏家，如小提琴家及鋼琴家等，可以獨自練習，直至每一粒音符都通透理解為止。指揮家與樂團練習的時間相對要短得多。因此，他非常珍惜每一次跟樂團合作的機會。為了準備一場音樂會，他往往會花上一整年時間去細閱樂譜及相關文獻。據說，著名指揮家 George Szell 聘請助理指揮時，就曾經要求應徵者對着空無一人的房間指揮貝多芬第七交響樂。就在 George Szell 喊停的一剎那，應徵者就要知道第二單簧管正在吹奏什麼音符，要求非常之高。事實上，要成為出色的樂團指揮，對樂譜必須有深刻透徹的理解，才能夠及時指出問題並作出修正。

當過10多年的執業律師，林敬基先生承認，律師樓的工作及客戶要求都非常之高。於商界及法律界的工作經驗，對他處理樂團上的人際關係有一定幫助。畢竟，樂團指揮的「樂器」就是他面前的音樂家們，人與人的合作都是非常重要。

最後，他希望有志成為指揮家的年輕人都熱愛音樂，有好奇心及追求卓越之心，為自己的夢想努力。

期待到天津茱莉亞學院欣賞他的演出。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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