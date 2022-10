【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】Patagonia創辦人為環保貢獻所有持股 香港區同步為地球捐出1%收入

講到行山服裝品牌,不少運動愛好者都會即時想起Columbia及North Face,而想經濟實惠的,相信非Decathlon莫屬,其實近年亦不少人留意戶外運動服裝品牌Patagonia,因為舒適之餘,產品無論設計或生產環節,亦盡量將過程中對環境的影響減到最少,愛護大自然的行山友就最啱。

▲ Patagonia高性能戶外用品無論設計或生產環節,會盡量將過程中對環境的影響減到最少,並積極為環境實施保育方案,因此得到世界各地不少環保人士支持。

自 1985 年起,Patagonia嚴格實踐守護環境及締造可持續未來的承諾,將銷售額的1%投放在保護環境上,至今更已向各大小環保組織捐出了價值超過 1.4 億美元的捐贈,為不同社區的在地環保計劃提供重要資源。Patagonia 創辦人 Yvon Chouinard 於今年 9 月更宣布他和他的家人正式放棄市值約 30 億美元的公司所有權益,即時轉移到信託基金 Patagonia Purpose Trust 與非牟利組織 Holdfast Collective,並將Patagonia 每年所有利潤捐助給保護荒野、生物多樣性和應對氣候危機等的企劃及組織,預計公司每年可為環保貢獻約 1 億美元。Yvon Chouinard明言:「實話實說,現階段實在沒有好的解決方案,所以我們選擇由自己去創造。現在地球是我們唯一的股東。」(Truth be told, there were no good options available. So, we created our own. Earth is now our only shareholder)

▲ Patagonia 創辦人 Yvon Chouinard今年9月在公司官網發佈信件,指地球現時是公司唯一股東。

有關舉動即時得到各界掌聲及全球各國熱烈轉載,社交平台social engagement 高達 77 萬,《The New York Times》著名記者 David Gelles 更表示其相關報道已吸引多達500萬讀者觀看,多位名人如影星里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)及Salesforce 聯席行政總裁Marc Benioff等更紛紛向 Yvon及 Patagonia 這次破天荒的善舉表示祝賀及積極支持。

▲ 每年Patagonia的利潤將捐助給保護荒野、生物多樣性和應對氣候危機等的企劃及組織。

講到Yvon及 Patagonia的環保事迹實在多不勝數,在 2002 年, Yvon 以及釣魚用品公司 Blue Ribbon Flies 創辦人 Craig Mathews成立非牟利機構 1% For The Planet,藉此進一步推動對地球未來至關重要的「1%」文化,為更多關注氣候、土地、食物、污染、水資源和野生動物等的環保項目籌集足夠資金與支援。藉著壯大此非牟利的環保聯盟,Patagonia 希望讓這個環保網絡可以盡可能覆蓋到更遠, Yvon 指出:「成立 1% For The Planet 目的在於資助及援助各大小不同的環境保育團體,讓他們能有更強大的力量與支援去同心解決環境問題。」1% For The Planet 成立初期,就已吸引多個著名品牌如 Brushfire Records、Klean Kanteen、New Belgium Brewing、以及 Caudalie 等加盟,20年來持續啟發更多不同企業加入行列。

▲ 2002年Yvon Chouinard及Blue Ribbon Flies 創辦人 Craig Mathews成立非牟利機構 1% For The Planet,為氣候、水資源和野生動物等的環保項目籌集資金。

香港區 Patagonia一直秉持品牌最重視的環保精神,多年來舉辦多項環保及教育工作,並屢次捐助多個真正身體力行實踐綠色理念的組織,最近更正式宣佈加入 1% For The Planet 非牟利環保聯盟,透過成立本地獨立運作的基金,集中資源支援本地環保團體,更開放予合資格的本地環保團體申請,有興趣的環保團體一定要留意。Patagonia期望以快捷有效的方式,透過實際資金、產品,甚或品牌的親身參與,身體力行支持本港環保活動,進一步加速推動本港環保文化。隨著香港區 Patagonia 正式加入1% For The Planet,估計將吸引更多真正致力改善本港環保文化的非牟利團體一起同行,攜手建立屬於每個香港人的可持續未來。

▲ 香港區 Patagonia宣佈加入1% For The Planet,支援本地環保團體。

其實大家不要看少1%,亦不應低估或忽視自己能作出的貢獻,只要將每個人或每間機構收入的「1%」加起來,影響可以無遠弗屆。現時1% For The Planet於全球擁有超過 1,200 個合作企業,並在全球超過 40 個國家中有數千個非牟利的合作夥伴。地球環境問題嚴峻,有統計指在全球整體慈善捐贈總額,約只有 3% 用於環境保育事業,現時有企業甚至企業老闆身體力行將部分甚至全數利潤投入環保行列,實在值得支持。大家都一起努力,為環保出一分力吧!

作者_Clayton Lauw(劉茸)簡介: 跑齡10多年的傳訊公關,跑咗20個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力,2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑,跑咗去邊?@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!