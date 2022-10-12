【iM會客室】港股再創11年新低 「二十大」能否起死回生？

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17:40 (03900) 綠城中國, (09979) 綠城管理控股

22:20 (01211) 比亞迪股份, (02015) 理想汽車

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43:27 (02800) 盈富基金

45:00 (00002) 中電控股

46:53 (03339) 中國龍工

47:46 (02020) 安踏體育

49:43 (00836) 華潤電力

51:30 (00175) 吉利汽車

52:26 (03323) 中國建材

53:13 (00914) 海螺水泥

54:55 (00941) 中國移動

54:55 (03968) 招商銀行

55:48 (01137) 香港科技探索

56:58 (01373) 國際家居零售

57:42 (00906) 中糧包裝



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