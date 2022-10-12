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【iM會客室】港股再創11年新低 「二十大」能否起死回生？

iMTV＋ 19:30 2022/10/12

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56:58    (01373)  國際家居零售
57:42    (00906)  中糧包裝

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