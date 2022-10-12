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【大行報告】瑞信上調評級至「跑贏大市」 華虹半導體升近一成

股樓投資 16:10 2022/10/12

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瑞信表示維持對華虹半導體（01347）全年銷售升至25億美元預期，並就產能擴張預期等因素將其評級上調至「跑贏大市」。華虹半導體周三（12日）逆市漲近一成，收市報17.34元，升幅9.5%。

 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

受惠於銷售組合及銷售均價改善及需求持續穩固因素，瑞信預料華虹第三季銷售最少邁向按季增長0.7%的指引，並預計上季毛利率貼近指引介乎33%至34%的上方，同時料其末季銷售按季增長1%。該行維持華虹今年全年銷售按年升51.8%至25億美元的預期，不過料明年首季訂單按季減少7%，明年全年訂單增長則放緩至7.9%。



【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

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考慮到明年產能擴張預期、本地化生產加快、以及潛在A股上市作催化劑的因素，該行維持對華虹2022至2024年各年每股盈測，但將其投資評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價維持29元，並指主要風險在於高庫存水平。

 

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 華虹半導體（01347）

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