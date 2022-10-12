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【板塊追蹤】內地部門約談哄抬價格問題 光伏股受壓

股樓投資 16:30 2022/10/12

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光伏股周三（12日）跑輸大市受壓，主要受早前內地監管部門因哄抬價格等問題約談光伏企業影響。其中協鑫新能源（00451）收報跌幅逾38%，另外其母企協鑫科技（03800）、北京能源國際（00686）及陽光能源（00757）等收市錄得跌幅由4.5%至7.8%。

 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

早前國家工信部、市監局及能源局三部門約談部分光伏企業及行業機構，表示受疫情反覆及下游需求大幅增長等影響，令近期內地光伏產業部分環節產品價格持續急漲，但也有部分企業炒作哄擡價格、個别從業者囤積居奇等因素，促使部門約談部分光伏企業，藉以規範相關行為。



【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
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相關部門亦曾於今年８月發布關於促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知，表示要嚴厲打擊光伏行業領域哄抬價格，壟斷等違法違規行為。

 

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

 

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撰文：鄭昊彤

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北京能源國際（00686） 港股 協鑫科技（03800） 陽光能源（00757） 協鑫新能源（00451）

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