【板塊追蹤】內地部門約談哄抬價格問題 光伏股受壓

光伏股周三（12日）跑輸大市受壓，主要受早前內地監管部門因哄抬價格等問題約談光伏企業影響。其中協鑫新能源（00451）收報跌幅逾38%，另外其母企協鑫科技（03800）、北京能源國際（00686）及陽光能源（00757）等收市錄得跌幅由4.5%至7.8%。

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早前國家工信部、市監局及能源局三部門約談部分光伏企業及行業機構，表示受疫情反覆及下游需求大幅增長等影響，令近期內地光伏產業部分環節產品價格持續急漲，但也有部分企業炒作哄擡價格、個别從業者囤積居奇等因素，促使部門約談部分光伏企業，藉以規範相關行為。





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相關部門亦曾於今年８月發布關於促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知，表示要嚴厲打擊光伏行業領域哄抬價格，壟斷等違法違規行為。

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撰文：鄭昊彤