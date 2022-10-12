【蘋果教主】喬布斯「翻生」接受Podcast專訪？   語音合成公司藉AI模擬對話

▲ Steve Jobs在專訪中所說的內容，都是根據他的傳記和網上錄音，再透過AI語言模型訓練而成。（Play.ht）

「蘋果教主」喬布斯（Steve Jobs）逝世11年，不少果迷都非常懷念他的聲音和言論。一家位於杜拜的語音合成公司Play.ht，建立了名為「Podcast.ai」的Podcast頻道，並利用AI技術「邀請」Steve Jobs進行專訪。

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這段Podcast專訪名為《Joe Rogan interviews Steve Jobs》，但主持人Joe Rogan和受訪者Steve Jobs的聲音，都是由Play.ht的AI語音生成器製作。Play.ht表示，Steve Jobs在專訪中所說的內容，都是根據他的傳記和網上錄音，再透過AI語言模型訓練而成。

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在該時長19分鐘的虛擬專訪中，Steve Jobs分享了對美學、革命性產品、Google、Microsoft和Adobe等競爭對手的看法。雖然Steve Jobs的模擬聲音與真人頗為相似，但其說話節奏就不太自然，聽起來像是由不同短句拼湊而成。

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責任編輯：陳卓賢