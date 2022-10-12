【SPAC 上市】Pisces Acquisition遞交上市申請　東建資管及焦樹閣為發起人

港股低處未算低，不過仍有新股接連登場，特殊目的上市公司（SPAC）亦蠢蠢欲動，由東建國際（00329）旗下東建資產管理及焦樹閣發起的Pisces Acquisition已遞交上市申請，招銀國際為獨家保薦人。Pisces Acquisition於去年8月註冊成立，截至6月底止，並無生產任何收入，開支及流動負債為80.1萬元及759.5萬元，在併購交易完成前將不會有任何營運效益。

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Pisces Acquisition計劃與一間或多間企業進行初步業務合併，物色目標將重點關注高增長新經濟行業的公司，例如大健康、新能源、新經濟消費與零售、先進科技等，且這些目標公司的業務重點在大中華區，或即將有業務拓展至大中華區。

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該SPAC的發起人團隊，包括鼎暉投資聯合創始人兼總裁焦樹閣、電視廣播（00511）財務總監麥佑基、香港大學副校長申作軍，以及香港中文大學醫學院外科研究教授及和聲書院院長劉允怡等。

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記者：張以正